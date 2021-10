¡El Barcelona destituyó a Ronald Koeman oficialmente!

Lo que se venía rumoreando ya es oficial. Y es que el FC Barcelona hizo oficial la destitución de Ronald Koeman tras la gota que derramó el vaso, la derrota ante el Rayo Vallecano.

Estaba parado sobre un volcán desde que asumió la dirección técnica del cuadro culé la temporada pasada luego de ser contratado por Josep María Bartomeu. Empezó con el pie izquierdo y no sobre el terreno, sino en el vestuario. El despido vía telefónica de Suárez picó al plantel y su relación con Messi, que se fue gastando mientras más iba avanzando la campaña, y el equipo no encontraba ni ritmo ni idea futbolística, fueron argumentos que no ayudaron al neerlandés a sentirse cómodo en el banquillo.

Una Copa del Rey maquilló un curso plagado de situaciones negativas, esperando que cambiara para la 2021-22. Sin embargo, la crisis económica, asumida por Joan Laporta, empujó al club a mantenerlo, pero sin darle ningún refuerzo de peso pese a traerle a Depay, García, Agüero, entre otros. Y encima, antes de empezar la temporada, se queda sin Lionel Messi, lo que hizo su estadía cuesta arriba.

Su campaña presente inició bien, hasta que se topó con el Bayern en Champions. Después de ahí han pasado nueve encuentros y solo ganó tres (Levante, Valencia y Dinamo). De resto, dos igualdades y cuatro derrotas, dos de ellas seguidas. Goleada frente al Benfica en Champions, y caídas ante el Atlético, Real Madrid y la última, la que le generó su despido, ante el Rayo Vallecano, en LaLiga.

En Cataluña se maneja que, si no es el favorito, Xavi será en los próximos días el nuevo Director Técnico.

El comunicado oficial del Barcelona

«El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo. El presidente del club, Joan Laporta, se lo ha comunicado tras la derrota ante el Rayo Vallecano. Ronald Koeman se despedirá este jueves de la plantilla en la Ciudad Deportiva.

​El FC Barcelona quiere agradecerle los servicios prestados a la entidad y le desea mucha suerte en su carrera profesional».

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021

Vale recordar que desde hace unos meses las cosas no pintaban bien. Laporta le había dicho que le buscarían un reemplazo para asumir en julio, pero cambió su discurso y hasta hace unos días manifestó que se quedaría a cumplir sus dos años de contrato.

Sin embargo, pese a que el equipo culé deberá pagarle la indemnización, no está como para pagar el millón y medio de euros (apróximadamente) que le debe, la situación sobrepasó cualquier crisis y prefirieron destituirlo.

El interinato parece la opción más viable, económicamente hablando, por el hecho de no poder pagar un gran contrato a un estratega de primer nivel. Sin embargo, los rumores dicen que, para que Laporta haya sacado a Koeman, ya tendría que haber hablado de algo oficial con Xavi.

El aparentemente olvidado ‘héroe de Wembley’ se va con 67 partidos dirigidos. Con 40 victorias, 11 empates y 16 caídas.

Koeman intentó dar la cara en una de las peores situaciones del club en muchísimos años, casi 20, pero los malos resultados terminaron de sacarlo del banquillo.