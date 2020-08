El Barcelona espera a un Coutinho que quiere «triunfar el año que viene»

Qué ‘fichajito’ le terminó saliendo Philippe Coutinho al Barcelona, quien salió por la puerta chica del club al que deberá volver para la venidera campaña.

El mediocampista «no cumplió con las expectativas» y se fue a préstamo con el Bayern que terminó ganando la Champions League 2019-20, en la que el brasileño colocó el séptimo y octavo gol en la eliminación del equipo culé, que además deberá pagar cinco millones de euros al Liverpool por la obtención del título de Coutinho.

Tras la final, el centrocampista declaró sobre su regreso al Barça, señalando, con cierto aire de poco encanto, que quiere trabajar para poder triunfar, aunque no sabe si será en Cataluña.

«No he pensado en eso (el regreso). Hasta ahora solo pensaba en la final. Ahora tengo que volver. Lo que puedo decir es que tengo ganas de trabajar y triunfar. No sé si sea ahí (Barcelona) pero ya veremos qué pasa».

Después de esto, Coutinho tendrá unas merecidas vacaciones en las que deberá analizar la situación, pero después de ellas deberá retornar a un club que no le sentó muy bien, lo prestó y que vive sus peores horas, pero que lo espera con los brazos abiertos tras la llegada de su nuevo entrenador, Ronald Koeman.

Y es que el técnico neerlandés no ve con malos ojos al mediocampista, pues tendría la intención de convertirlo en una de las figuras y líderes de su proyecto y su estadía, como aseguran muchos, no sería porque no se le encontró acomodo en otro equipo, según señala el Diario Sport.

Y es que en las siguientes semanas ambos deberán reunirse para mantener una conversación y saber la postura de ambos. La del brasileño, posiblemente, la de no querer saber más del cuadro culé por el trato que tuvo en su única campaña en la que se le responsabilizó por muchas cosas.