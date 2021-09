El Barcelona está trabajando en el fichaje de Dani Olmo

El Barcelona no pudo concretar el fichaje de Dani Olmo este verano, pero la directiva del Camp Nou ya se habría puesto a trabajar para poder realizarlo para la temporada 2022-23.

De acuerdo con ‘Mundo Deportivo’, Joan Laporta y su comisión ya tendrían en la mente una reunión con el RB Leipzig que podría tener lugar en las próximas semanas. El principal tema a tratar será la fórmula para incorporarlo, pues los 75 millones de euros que pedían los alemanes son prácticamente imposibles de pagar para los catalanes.

Los azulgrana deberán buscar la manera de rebajarlos, bien sea en forma de intercambio u obteniendo fuertes ingresos en los próximos meses. Parece que enero será el mes marcado para hacerlo porque se abre el mercado y el conjunto culé podrá negociar ventas si así lo desea.

El medio ya señalado informó también que el cuadro teutón no ve con malos ojos la negociación. Esto se debería a que el contrato de Olmo vence en 2024 y el club no quiere -en caso de que no renueve- tener que verse las caras con la difícil situación de que su libertad se aproxime y se marche de manera gratuita.