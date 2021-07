El Barcelona estaría pendiente de un centrocampista del Inter

Aunque parecía que el Barcelona no haría más incorporaciones para la temporada que viene, todavía no descarta que pueda sumar otro jugador, ahora del Inter y no es ninguno de los pensados.

Y es que el medio ‘Sportitalia’ indicó que el cuadro culé estaría muy atento a la situación contractual del mediocentro Marcelo Brozovic, quien todavía no ha renovado con el cuadro nerazzurri.

La información de la fuente citada señala que el interés blaugrana es real, pues el croata podría ser un refuerzo en caso de que los catalanes consigan sacar del club a jugadores como Miralem Pjanic.

Además, el mismo medio manifestó que las conversaciones entre el mediocampista y el cuadro italiano parecen estancadas, por lo que el jugador no vería con malos ojos una posible marcha del Giuseppe Meazza.

Desde su llegada al conjunto lombardo en la temporada 14-15 hasta la campaña pasada, el balcánico ha sido una pieza fundamental en el esquema de todos los entrenadores. En total, Brozovic ha disputado hasta ahora 242 compromisos con el Inter.