El Barcelona habría llegado a un acuerdo total con Memphis Depay

Si bien todavía no es oficial, parece un secreto a voces que Memphis Depay será nuevo jugador del Barcelona para la temporada 21-22 y estaría a muy pocas horas de cerrarse.

Según el periodista Fabrizio Romano, el conjunto culé y el jugador neerlandés ya alcanzaron un acuerdo total y el contrato que los vincularía sería firmado tan pronto como sea posible.

Del mismo modo, el propio Ronald Koeman, entrenador del conjunto catalán, aseguró para la revista de su país ‘Voetbal International’ que la llegada del delantero -que ha querido desde hace varios meses-, a falta de formalismos, está totalmente hecha.

De esta manera, la confirmación del fichaje del todavía jugador del Olympique de Lyon, que arribará al blaugrana como agente libre, podría anunciarse en los últimos días de la presente semana.

Vale mencionar que el mismo Memphis Depay confirmó en conferencia de prensa previa al partido de los Países Bajos contra Austria por la Eurocopa que quiere ser dirigido por Koeman y que pronto habría noticias sobre su futuro.

Memphis Depay will join Barcelona as a free agent, contract to be signed soon and here we go. 🔵🔴 #FCB

Ronald Koeman confirms to Voetbal International: “The deal is almost done. Not signed yet, but it’s almost completed. I strongly wanted him since months”. 🇳🇱 #Depay https://t.co/SSsGJjpwex

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2021