El Barcelona podría contar con el regreso de Rafael Márquez

Rafael Márquez podría al club que fue su casa por un tiempo y en el que consiguió hacer historia, el FC Barcelona, pero ahora lo haría como un entrenador de las categorías inferiores.

Según ha informado el Diario SPORT, el canterano del Atlas mexicano y ahora director técnico habría conversado con Joan Laporta, actual presidente del cuadro azulgrana, para que se una a su proyecto de reestructuración como un estratega de alguno de los equipos de La Masía.

Vale mencionar que tanto el mandatario como el entrenador han mantenido una buena relación fuera de las canchas, desde la salida del tapatío, y eso podría ayudar a cerrar el acuerdo. Hace unos meses, Márquez apoyó la candidatura de Laporta a la presidencia culé en las pasadas elecciones.

No obstante, todavía no se han dado a conocer los detalles ni el cuadro juvenil al que podría dirigir el ex central, pero se menciona que podría ser uno cercano al primer equipo y que pueda servir a Ronald Koeman.

Cabe recordar que el mexicano ya tuvo una corta experiencia en las categorías menores del fútbol español, pues por unos meses dirigió al Cadete del RDS Alcalá, aunque renunció en plena campaña.