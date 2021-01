El Barcelona se llevará a Messi para la final de la Supercopa

Todavía no se sabe si jugará, si estará en el banquillo o si siquiera entrará en la convocatoria final, pero Lionel Messi viajará con el Barcelona para la Final de la Supercopa.

Y es que de acuerdo con el Diario AS, Ronald Koeman se llevará a todos los jugadores, incluso a los lesionados Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Ansu Fati y Sergi Roberto, para que todo el grupo esté junto en la primera final de la campaña y ante la posibilidad de conquistar el título.

Por esto que el capitán blaugrana entró a la lista que viajará a Sevilla para afrontar al Athletic, aunque es desconocido si va a jugar o no, pues no estuvo presente en el último entrenamiento de este viernes previo al compromiso debido a que está haciendo trabajo de recuperación.

Lo que pretende el Barça con esto es que Messi llegue al domingo (día del partido) en condiciones óptimas para poder ayudar al equipo, pero su participación dependerá de sus sensaciones en las próximas horas.

Cabe recordar que el rosarino presentó molestias en la parte posterior del muslo izquierdo durante el encuentro ante el Granada, por lo que tuvo que ser sustituido en los últimos minutos para no agravar la lesión. La situación parecía no ser tan complicada, pero sus males volvieron a aparecer en los entrenamientos del martes y ante esto no solamente no estuvo en el partido contra la Real Sociedad, sino que tampoco participó en la actividad de activación del mismo día del compromiso y encima lo vivió desde la grada con vendaje.

El argentino estuvo el jueves en la Ciutat Esportiva para evaluar la situación con los doctores y este viernes realizó los trabajos de recuperación. Esto ha hecho que Koeman lo haga viajar y su inclusión en la convocatoria no está descartada, al igual que su inclusión en el partido.

Fuente: Diario AS.