El Barcelona tiene positivos por Coronavirus dentro de su staff

El Barcelona habría comenzado el 2021 de mala manera gracias al COVID-19, pues este lunes informó que dos integrantes del staff del cuerpo técnico dieron positivo.

A través de sus redes sociales el cuadro catalán emitió un comunicado en el que dio a conocer sus casos conocidos este lunes al realizar los exámenes médicos, pero no dio más detalles sobre quiénes eran y tampoco su puesto de trabajo.

«Tras las pruebas PCR realizadas hoy lunes dos miembros del staff del primer equipo de fútbol han dado positivo por Covid-19″.

Además, el mismo escrito señala que todo el equipo volverá a efectuarse los tests de detección este martes por la mañana, tal y como reza el protocolo sanitario de LaLiga.

Two members of the first team staff test positive for Covid-19

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2021