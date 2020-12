El Bayern arrasa en la lista de candidatos al once FIFA FIFPro

El Bayern Múnich es el equipo que más candidatos tiene para entrar en el once mundial FIFA FIFPro, resultados que se darán a conocer junto a los premios The Best el próximo día 17.

El segundo equipo con más jugadores nominados es el Real Madrid, con ocho, seguido del Barcelona y Liverpool con seis.

Cristiano Ronaldo es el único elegido para el once en todas las ediciones desde que se creó el premio. También sobresale la presencia de un solo jugador que no milita actualmente en clubes europeos, Dani Alves, ahora en el Sao Paulo.

El año pasado el once FIFA FIFPro estuvo integrado por Alisson Becker, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Eden Hazard, Frenkie de Jong, Luka Modric, Kylian Mbappe, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

🚨ANNOUNCEMENT🚨@FIFPRO together with @FIFAcom proudly presents the 55 players with most votes for the 2020 FIFA FIFPRO Men’s World 11, selected by their fellow professional footballers.

Here’s all you need to know 👉https://t.co/0JH5WVoo2L #FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/lpZEEryGED

— FIFPRO (@FIFPro) December 10, 2020