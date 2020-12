El Bayern presenta tres enormes bajas para medirse al Atlético

El Bayern de Múnich ya está clasificado a los Octavos de la Champions, pero este martes enfrentará al Atlético en un partido crucial y lo hará sin tres jugadores de peso.

El propio técnico del cuadro muniqués, Hansi Flick, fue el encargado de confirmar las bajas de Manuel Neuer, Robert Lewandowski y Leon Goretzka para viajar a España.

El estratega no mencionó cuál es la razón por la que dejó afuera al portero, pero de los otros dos jugadores señaló que tienen molestias físicas y si tiene a un jugador que no está al cien por ciento entonces no es bueno para el equipo, por lo que se quedarán en Alemania.

«Lo confirmo. Los tres (Neuer, Lewandowski y Goretzka) se quedan aquí. Al igual que Tolisso, que no está al cien por cien. No se ha recuperado aún de su lesión. Quizá pueda jugar el sábado en la Bundesliga contra el Leipzig. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días».

Ante la ausencia de Neuer, el entrenador mencionó que su reemplazo será el suplente Alexander Nubel, quien le ha dejado una buena impresión en los entrenamientos y también en el último partido de Copa.

Flick informó también que estas ausencias no le preocupan, pues posee una plantilla bastante amplia para afrontar el compromiso y que cuenta con jugadores que están al cien por ciento.

Estas bajas se suman a las de Joshua Kimmich, el ya mencionado Tolisso y Alphonso Davies, además que tienen la duda de Niklas Sule.