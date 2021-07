El Borussia Dortmund pide una millonada por Erling Haaland

En Europa se sigue hablando del precio a pagar por una joven estrella de calidad como lo es Erling Haaland y ahora se mencionó una nueva cifra que el Borussia Dortmund pediría por dejarlo salir.

El cuadro teutón no lo quiere dejar ir, pero es consciente de que varios grandes del Viejo Continente están detrás de él y por ello, si colocan una buena cantidad sobre la mesa, analizarían aceptarla.

De hecho, el club negriamarillo, según informó el medio británico ‘The Mirror’, le colocó la etiqueta a su juvenil y por eso pediría 160 millones de euros y luego llegar a un acuerdo con el noruego en cuanto a cantidad de campañas y salario a percibir.

Pero todo sigue pareciendo una estrategia del Dortmund para alejar a todos aquellos interesados, pues no es una operación sencilla debido a la situación económica actual por la crisis sanitaria. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid, no hará muchos esfuerzos para incorporar grandes nombres en este mercado de fichajes y, pese a que quieren a Mbappé o Haaland, no considerarían pagar una suma semejante.

Es bien sabido que los números de Haaland la temporada pasada son de otro nivel. Jugó 41 partidos, 40 como titular, en los que marcó 41 goles y repartió 10 asistencias.