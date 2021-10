El Borussia Dortmund también iría con todo para renovar a Haaland

Al ver que lo quieren grandes equipos de Europa, el Borussia Dortmund no se quedará atrás y pondrá toda la carne en el asador para intentar retener a Erling Haaland, por lo que ya pensarían en su renovación, por lo menos por una temporada más.

Y es que así lo ha explicado Christian Falk, Jefe de Fútbol del diario alemán ‘Bild’, quien detalla que el cuadro ‘negriamarillo’ hará un gran esfuerzo económico para intentar convencer al delantero y a su representante, Mino Raiola, de que se quede en el Signal Iduna Park al menos hasta 2023. Para esto, le ofrecerá un aumento salarial significativo que sería prácticamente el doble, pasando de ganar ocho millones de euros a 15 millones netos por campaña.

If you are in trouble make it double: @BVB wants to offer @ErlingHaaland almost double the salary so that he stays also next season in Dortmund. Raise from 8 Mio € to 15 Mio € @SPORTBILD @westsven

