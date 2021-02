El calvario de Jonatahn dos Santos por su operación de hernia

Tras someterse a una operación de hernia, el jugador Jonathan dos Santos reconoció lo complicado que fue mantenerse a tope en el año 2020 con su equipo LA Galaxy.

En declaraciones a Los Ángeles Galaxy, aseguró que hay no se encuentra a plenitud. «Físicamente, creo que estoy mejorando cada vez mas. No al cien por ciento, sino al ochenta o al noventa por ciento. Me siento mucho mejor que el año pasado, mental y físicamente», comentó.

La molestia por la hernia, no permitió que el jugador fuera una de las piezas más importantes para la temporada pasada. Con la fecha de retorno a las canchas, el mexicano tiene una preparación diferente.

Otro detalle que reveló dos Santos, fue la meta personal para mejorar la comunicación con sus compañeros. «En el vestuario hablo inglés, sé que es algo muy importante, como capitán que pueda habar inglés con mis compañeros», concluyó.