Luego de que se revelara que la Selección de Argentina querría convocar a Santiago ‘Chaquito’ Giménez, el propio delantero manifestó que su deseo es jugar con el Tri.

En entrevista para la Agencia de Noticias EFE, el atacante del Cruz Azul manifestó que no recuerda de cuándo vivió en el país sudamericano, pero sí desde que ha vivido en México y por ello se siente más identificado con la selección nacional.

«Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país, la verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar por la Selección Mexicana si se presenta la ocasión».

Por otro lado, el ‘Chaquito’ Giménez señaló que sus buenas actuaciones con la Máquina se lo debe a la confianza que Robert Siboldi ha depositado en él.

«Lo que más importa es que me he ganado la confianza; que el técnico te respalde siempre es algo básico, de ahí que me sienta suelto y contento en la cancha; que el equipo se vea confiado».

Además, manifestó que en un futuro le gustaría jugar con Boca Juniors, equipo en el que jugó su padre y donde ganó títulos en Argentina y a nivel internacional, como la Copa Libertadores, pero que actualmente se centra en Cruz Azul y a futuro, con Europa.

«Soy fanático de Boca Juniors, uno de mis sueños es jugar algún día en ese equipo por lo que representó para mi padre. Por ahora, a corto plazo, quiero ganar cosas en Cruz Azul, luego irme a Europa y de ahí brincar a jugar en Argentina».