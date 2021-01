El Chelsea oficializa a Thomas Tuchel como su nuevo director técnico

El Chelsea tiene dos días lanzando bombas, pues este lunes anunció la destitución de Frank Lampard como su director técnico y un día después informó de la contratación de Thomas Tuchel.

Los londinenses solo pasaron 24 horas sin entrenador y el que se rumoreó como principal candidato a ocupar el cargo terminó por hacerse oficial, pues este martes se firmó el contrato del alemán por los siguientes 18 meses, es decir, hasta el final de la temporada 2021-22 con una posible extensión, que todavía no se hace pública, dependiendo siempre de los resultados.

Los Blues confirmaron esta noticia en un comunicado emitido por su página web, donde además refleja unas palabras del mismo Tuchel manifestando el agradecimiento con la institución presidida por Roman Abramovich y también al propio Lampard por el trabajo que hizo y el legado que creó. Además también señaló estar ansioso por conocer a su nuevo equipo y participar en «la liga más emocionante del mundo», la Premier.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️ #WelcomeTuchel

Además, mencionaron el alemán asumiría su primera práctica este mismo martes y ya estaría disponible en el banquillo para el partido de este miércoles por liga contra el Wolverhampton.

De esta forma el germano no pasó más de un mes sin equipo desde que fuera despedido del Paris Saint-Germain en los últimos días del año pasado, tras las conocidas diferencias con la directiva parisina.

Thomas Tuchel is and to work at Cobham! #WelcomeTuchel pic.twitter.com/kJDDzDPfYq

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021