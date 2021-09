El Chelsea oficializó el préstamo de Saúl Ñíguez

Tras varios días de una negociación que se había detenido, finalmente el Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez y el Chelsea han llegado a un acuerdo para darle salida al mediocampista.

El trato entre las partes involucradas se da por un préstamo del volate que le costó cinco millones de euros a los ‘Blues’ para verlo en Stamford Bridge, aunque no de la manera en la que muchos esperaban.

Fueron muchos días de tira y afloja. El centrocampista había sido solicitado por varios equipos, pero finalmente fueron los londinenses los que ganaron la puja. Incluso, parecía que no saldría, pues en los primeros partidos de liga el ‘Cholo’ Simeone le dio minutos. La situación en el Atleti era clara, contaban con él, pero no lo detendrían si su deseo era irse y colocaba sobre la mesa una oferta que convenciera a los colchoneros.

El Chelsea tenía mucho por analizar y dudó durante días. No parecía factible que recibiera a Saúl, o que las cuentas le cuadraran si finalmente compraban a todos los que querían, pero, finalmente, sí se dio el acuerdo. Fue de última hora, pero llegó al fin y al cabo.

Ahora el jugador se vestirá con su tercera camiseta distinta como profesional luego de haber pasado casi ocho años en el Atlético, donde disputó 340 partidos en los que marcó 43 goles y aportó 20 asistencias.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021