El Chelsea ofreció una millonada por Chiesa y la Juventus respondió

Federico Chiesa es el hombre del momento en Europa, por lo que varios clubes estarían interesados en hacerse con sus servicios; uno de ellos es el Chelsea, quien ofreció una buena cantidad de dinero a la Juventus para comprarlo.

Tal como señala Mirror, la directiva Blue puso sobre la mesa 118 millones de dólares por el habilidoso atacante, pero la Juve le respondió de una manera muy clara.

TRUE ✅ @ChelseaFC has asked @juventusfc for a transfer of @federicochiesa. offered basis for negotiation: 100 mio €. Juventus has declined talks

— Christian Falk (@cfbayern) July 14, 2021