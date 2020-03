El comité olímpico deja sin deporte a Italia hasta abril

El coronavirus ha provocado 366 muertes fatales en Italia, situación que ha obligado a las autoridades a tomar acciones. El Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) decidió este lunes que todas las actividades deportivas serán suspendidas hasta el 3 de abril.

“Todas las actividades deportivas en todos los niveles están suspendidas hasta el 3 de abril de 2020”, reza parte del comunicado, como medida sanitaria ante la propagación del virus en la nación.

El CONI espera que el gobierno nacional adopte le medida y decrete una ley en cuanto a este dictamen. Así que toda competición, en cualquier nivel, será suspendida hasta el mes entrante. El ente no aclaró si este parón puede extenderse.

De momento, la decisión solo compite a las competiciones locales, como por ejemplo la Serie A. A los equipos italianos que tengan que disputar competencias internacionales no se le prohibirá la participación, ya que el CONI no tendría jurisprudencia, como es el caso de la UEFA; equipos como la Juventus, Atalanta y Napoli siguen con vida en la ronda de octavos de final de la Champions League.

Viste le misure urgenti in materia di contenimento per la diffusione del virus COVID 19, il Presidente @giomalago ha indetto una riunione straordinaria alle ore 15 in Sala Giunta con le Federazioni degli sport professionistici e degli sport di squadra.

— CONI (@Coninews) March 9, 2020