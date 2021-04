Javier Tebas, presidente de LaLiga española, aseguró que el concepto de Superliga «ha hecho el ridículo» luego de conocerse el abandono mayoritario de los clubes que firmaron la creación de este nuevo torneo.

«La Superliga ha hecho el ridículo, no se los si los clubes o no, el concepto ha hecho el ridículo. Ha demostrado una ignorancia importante de sus lideres de lo que es la industria, de los aficionados en el mundo, no solo en España».