El bien llamado «Derbi de Italia», entre Inter y Juventus, de este domingo fue suspendido por la Serie A tras la reciente crisis por el Coronavirus.

En primera instancia, el partido entre neroazzurros y bianconeris se iba a jugar este domingo a puertas cerradas en el Juventus Stadium, pero la situación por el reciente virus, que ya lleva 21 fallecidos en Italia, obligó a la liga a suspender el encuentro.

La Serie A tomó la decisión de cambiar el compromiso para el próximo miércoles 13 de mayo, día en el que se jugaría la final de la Copa Italia, que también tuvo que ser reprogramada para el 20 de mayo.

OFICIAL | #JuveInter fue postergado para el miércoles 13 de mayo de 2020 en cumplimiento con las «medidas urgentes para la contención y tratamiento de la emergencia epidemiológica del COVID-19».

También se dio a conocer que los partidos, Milan vs Génova, Parma vs Spal, Sassuolo vs Brescia, Udinese vs Fiorentina, que estaban pautados para esta Jornada 7 y a puerta cerrada, fueron suspendidos y reprogramados para el 13 de mayo.

La propia liga emitió un comunicado expresando que se tomó la decisión considerando las normativas por parte del gobierno italiano y entes de salud pública en dicho país.

«En consideración a las numerosas normativas urgentes que se vienen adoptando por parte del gobierno para responder a la extraordinaria emergencia, y en la tutela de la salud y la seguridad pública, el presidente de la Liga Profesional de Serie A comunica que han sido aplazados varios partidos de la séptima jornada de la segunda vuelta de la Serie A, inicialmente previstos a ‘puerta cerrada'».

Sin embargo, los compromisos entre Lazio vs Bolonia, Napoli vs Torino, Lecce vs Atalanta y Cagliari vs Roma, sí se llevarán a cabo debido a que no están en zonas consideradas «de alto riesgo».