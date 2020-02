El día que Mbappé visitó Valdebebas para conocer a Zidane

Hace siete años Kylian Mbappé se sintió en una burbuja cuando visitó Valdebebas, instalaciones de entrenamiento del Real Madrid, para conocer a Zinedine Zidane, quien por entonces era director deportivo del club.

La invitación de Zizou al joven jugador de 14 años le tomó por sorpresa y no lo podía creer. ‘Donatello’ reveló aquel encuentro con uno de sus ídolos mediante una carta publicada por The Players Tribune.

“Justo antes de cumplir 14 años, tuve una sorpresa increíble. Mi padre recibió una llamada de alguien en el Real Madrid invitándome a venir a España para una sesión de entrenamiento durante las vacaciones. Fue una sorpresa, porque en realidad le habían dicho a mi padre: «A Zidane le gustaría ver a tu hijo”, reveló el actual delantero del PSG.

Cuanto se enteró de la propuesta de Zidane, Mbappé tenía 13 años, por lo que todo lo que pasaba a su alrededor no sabía cómo manejarlo. “Cuando tienes 13 años, no sabes cómo manejar esto. Había mucha presión y mi familia quería protegerme de todo eso. Era mi decimocuarto cumpleaños esa semana y lo que no sabía es que mis padres estaban organizando todo con mi equipo de entonces para poder llevarme a Madrid como regalo”, explicó.

El momento esperado llegó, el encuentro entre Zidane y Mbappé, donde como era de esperarse el chico estaba muy nervioso. “Nunca olvidaré el momento en que llegamos al centro de capacitación desde el aeropuerto. Zidane nos recibió en el párking junto a su automóvil, y era un automóvil realmente agradable, por supuesto. Nos saludamos y luego se ofreció a llevarme al campo para entrenar. Estaba señalando el asiento delantero como diciendo, «Sigue, entra». Pero me congelé y le pregunté: «¿Me quito los zapatos?» ¡Jajaja! No sé por qué dije eso. ¡Era el auto de Zizou! Él lo vio divertido. Y dijo: «Claro que no, vamos, entra”, contó la curiosa anécdota.