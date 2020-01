El duro cruce de palabras entre Solskjaer y Van Persie

La última derrota del Manchester United ante Arsenal ha dejado secuelas en los ‘Diablos Rojos’, que terminaron cayendo ante un rival que la había pasado mal en las últimas fechas. Esto ha provocado un cruce palabras entre exjugadores del conjunto de Old Trafford.

Robin van Persie, que actualmente es comentarista de televisión, criticó a Ole Gunnar Solskjaer por su comportamiento tras la caída frente a los ‘Gunners’. “Me gustaría verlo un poco más nervioso, un poco más cruel a veces. Está sonriendo después de un partido así. Este no es el momento de sonreír”, reprochó.

Por su puesto la respuesta de Solskjaer no se hizo espera. El noruego dedicó un duro dardo al exdelantero holandés. “No conozco a Robin y él no me conoce a mí. Probablemente no tiene derecho a criticar mi estilo de gestión y no voy a cambiar. Eso es definitivo. Heredó mi camisa número 20 y eso es probablemente todo lo que me va a quitar porque no estoy en la época medieval”, dijo contundente.