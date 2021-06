El emotivo mensaje del Inter tras la operación a Eriksen

El Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A, envió un emotivo mensaje al futbolista danés Christian Eriksen, luego que se le implantara un desfibrilador automático en el Hospital del Reino de Copenhague, con total éxito.

Con 29 años, Eriksen es actual jugador de la plantilla desde enero de 2020, cuando fue liberado desde el Tottenham Hotspur de la Premier League.

Este viernes, 18 de junio, el atacante recibió el alta médica y asistió a la concentración de la selección de Dinamarca para saludar a sus compañeros de equipo.

