El Everton mira muy bien a tres jugadores del Tottenham

El Everton, desde que llegó Carlo Ancelotti al banquillo, ve el mercado de fichajes como un banquete, es por ello que ya puso su vista en algunos jugadores del Tottenham Hotspur.

Tal como indica Football Insider, la directiva de The Toffees​ no pierde los pasos del portero Paulo Gazzaniga, el mediocampista Harry Winks y el atacante Dele Alli, jugadores que no juegan un papel tan protagónico en el esquema de José Mourinho.

El de @HarryWinks fue: Un disparo fantástico

❤️ Un gran pase largo pic.twitter.com/jqSSDaP2qj — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) November 26, 2020

La fuente menciona que el Everton buscará ficharlos a bajo costo o, en su defecto, buscar una cesión, debido a que su capital no es el más fuerte que digamos.

Sin embargo, queda por ver si el Tottenham ve con buenos ojos la salida de estos jugadores, a sabiendas de la edad de cada uno (Gazzaniga 28 años y Winks y Alli 24) y el aporte que pueden ofrecer.