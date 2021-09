El Flamengo podría ser el nuevo destino de David Luiz

Parece que David Luiz parece haber encontrado un nuevo equipo para continuar alargando su carrera profesional. Aunque parecía que acabaría en la Liga de Italia, su rumbo cambiaría de dirección y se iría a Brasil.

Y es que el Flamengo podría ser el nuevo destino del defensor de 34 años luego de que se alcanzara un acuerdo verbal entre los dos, de acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano.

De acuerdo a lo reseñado por el periodista, el central, que terminó contrato con el Arsenal tras jugar para ellos la temporada anterior, firmaría hasta diciembre de 2022 con el ‘mengao’.

Con esto, el carioca volvería a su país y a su región, donde jugaría por primera vez la Primera División de la Liga de Brasil, puesto que, antes de irse a jugar a Europa habiendo fichado por el Benfica, militó en el Vitória de la Serie B y C.

Cabe recordar que David Luiz se encontraba sin equipo actualmente luego de romper su vínculo con el equipo londinense.

EXCL: David Luiz to Flamengo, verbal agreement reached and here we go! The Brazilian centre back has accepted the contract proposal until December 2022. He’s now set to join Mengão. 🔴⚫️ #Flamengo #transfers

Paperworks time now. Mission: winning the league also in Brazil. 🇧🇷 pic.twitter.com/O2W7q9H4IG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021