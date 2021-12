El futbolista más rico del planeta sigue sin brillar

Faiq Bolkiah, reconocido por ser el futbolista más rico del planeta, sigue sin poder brillar en el balompié y ahora se confirmó su salida del Marítimo de Portugal.

Bolkiah, quien llegó a este elenco de Funchal hace año y medio, rescindió su contrato tras no haber podido figurar en la plantilla.

El futbolista arribó a este elenco en verano del año pasado, tras haber dejado al Leicester de la Premier League y su intención de llegar a la liga lusa era poder debutar en la Primera División, pero eso no se pudo cumplir.

En este modesto club portugués, Faiq no cumplió los objetivos y fue relegado al filial del Marítimo, en el que tampoco pudo “romperla”.

🚨 Faiq Bolkiah terminates his contract with Marítimo and is free on the market.

The 23-year-old winger played two games for the «Leões da Madeira» B team. pic.twitter.com/33z4z4GBFA

— World of Football (@Infogenuino) December 14, 2021