El futuro de Erling Haaland pende de un hilo muy flojo

Sebastian Kehl, secretario técnico del Borussia Dortmund, aseguró este domingo que no hay nada nuevo sobre la hipotética salida del delantero Erling Haaland e insistió que intentarán retenerlo una temporada más pese a los difícil que eso resulta.

En declaraciones a Doppelpass, Kehl respondió a unas declaraciones del noruego, en las cuales dijo que se siente bajo presión por parte del club y que tendrá que tomar una decisión pronto.

«No hay nada nuevo, no hay conversaciones. Me sorprendieron las declaraciones de Erling. Hablaré con él, le preguntaré por qué da una entrevista así después de un partido que ganamos 5-1. No hemos ejercido ninguna presión».