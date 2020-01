El futuro futbolístico de Arda Turan está en el aire

Arda Turan, de 32 años, tiene complicado su futuro. El Estambul Basaksehir rompió hace unas semanas su acuerdo de cesión con el Barcelona y Arda Turan. Esta situación haría que el futbolista turco tuviera que regresar al conjunto catalán, donde no cuentan con él. Esto lo podría evitar el Galatasaray.

Según As, el entrenador del Galatasaray, Fatih Terim, le quiere en su plantilla, tal y como expresó en público, pero el presidente, Mustafa Cengiz, no piensa igual: «Todavía no ha llegado nada hasta nosotros. Hablamos con Fatih Terim el 31 de diciembre y ni siquiera se mencionó la A de Arda«. Parece una situación complicada para Arda Turan tras las discrepancias en torno a su fichaje.