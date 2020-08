Gianluigi Buffon, portero de la Juventus, utilizó sus redes sociales para enviarle un emotivo mensaje a su colega Iker Casillas, luego de que este anunciara su retiro como jugador.

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 4, 2020