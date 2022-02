El histórico club europeo que podría descender por «comprar» a un árbitro

Un bicampeón de la Champions se encuentra en un escándalo de corrupción deportiva, acusados de presuntamente, haberle pagado casi dos millones de euros a un árbitro a cambio de favores en el campo de juego. En caso de comprobarse, el prestigioso club puede terminar descendiendo de categoría por la vía administrativa.

La policía judicial portuguesa investiga al exárbitro Bruno Paixao, por supuestamente haber recibido 1,9 millones de euros del Benfica, para que los favoreciera en los partidos. Esto según informan los medios lusitanos: O Jogo, Record y CMTV.

Al colegiado lo acusan de «manipular la realidad deportiva» en favor del Benfica. Con sospenchas que el club lisboeta presuntamente realizaba estos sobornos a través de diversas compañías que colaboraban con el propio Benfica. La investigación se centra analizando correos electrónicos que inculpen a los implicados.

Las consecuencias pueden llegar a ser muy serias para el Benfica, principalmente siendo castigado con la pérdida de categoría a nivel administrativo. Pero también multas a los implicados de forma directa.

El exárbitro Paixao reconoció a TVI que recibió dinero del empresario Jose Bernardes, de Best of Business, aunque no relaciona ese monto con el Benfica ni con el mundo del futbol. «Era para un servicio de control de calidad. Traté de implantarlo hace años», fueron las palabras del colegiado respecto a dicha suma.

De esta manera, el otro club de la capital lusa se ve inmiscuído en estos temas de corrupción y problemas administrativos. El Sporting, actual monarca de la Primeira Liga, ha tenido graves problemas dirigenciales en el último tiempo; que han decantado en castigos penales que terminaron afectando al equipo, más allá de su gran presente futbolístico. Pese a esto, ambas entidades de Lisboa, hoy presentes en los octavos de la Liga de Campeones de Europa.