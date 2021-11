El histórico D’Alessandro podría regresar al Inter

El Internacional de Porto Alegre le abrió, nuevamente, las puertas al histórico jugador argentino Andrés D’Alessandro, quien es uno de los ídolos para la afición del club rojo.

El futbolista, de 40 años, abandonó al Inter a finales del 2020, cuando fichó con el Nacional de Montevideo (Uruguay); sin embargo, su contrato finaliza en diciembre y tiene intenciones de regresar a Brasil para jugar seis meses más y retirarse de las canchas.

Con una trayectoria única en el cuadro de Porto Alegre, el argentino suma 513 partidos y 95 goles oficiales. Además, ha podido jugar en otros clubes como: River Plate, San Lorenzo, Wolfsburgo, Real Zaragoza, Portsmouth y los dos antes mencionados.

“Sabíamos que la voluntad de D’Alessandro era volver a Inter, pero no sabíamos cuándo. Ese siempre fue su objetivo. No me sorprende que haya declarado que se va a fin de año»

Alejandro Balbi en Ultimo Al Arco. pic.twitter.com/dF6Mthfr8K

— laabdon.com.uy (@laabdon) November 11, 2021