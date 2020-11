El homenaje de Messi a Maradona causaría conflicto entre Adidas y Nike

El homenaje que le hizo Lionel Messi a Diego Armando Maradona por su fallecimiento fue uno de los mejores que se pudo ver, pero traería un fuerte conflicto.

Y es que de acuerdo con el Diario AS, el rosarino no puede mostrar ningún elemento de la marca Adidas, firma que lo representa, en un acto del equipo, a excepción de los botines, siendo el Barcelona «vestido» por la Nike, por lo que se podría sancionar a los culés con una multa de tres mil euros.

Por otro lado, según explicó el especialista en marketing deportivo, Guillermo Ricaldoni, director de We Are Sports, en una entrevista para el diario La Nación, el argentino pudo haber enseñado la camiseta de Newell’s que se puso el Pelusa en 1993 sin problemas, pero debió haber tapados las marcas para no generar una multa, aunque no fuese el objetivo del futbolista.

Adicionalmente, el experto mencionó que si tapaba las marcas igualmente quedaría el homenaje, pero al no hacerlo también le faltó el respeto al club para el que juega.

Y para terminar, Ricaldoni señaló que Messi quizás tenía otras opciones para homenajearlo, como usar la camiseta de la selección, quizás la de mayor relevancia para el propio Maradona (aunque esta igualmente es hecha por Adidas), para no causar un problema entre marcas pese a que se tratara en un homenaje.

El Barcelona pedirá que se le quite la amarilla

En otro tema, el cuadro catalán pedirá ante el Comité de Competición que al rosarino se le elimine la tarjeta amarilla que vio por haberse quitado la ya mencionada camiseta.

De acuerdo con la agencia EFE, el equipo blaugrana no emitirá un alegato debido a que la norma es muy clara, pero sí pedirá una reconsideración por el contexto en el que rompió la regla.

Vale mencionar que la elástica le fue obsequiada al capitán culpe por un juez argentino que es coleccionista de camisetas durante la Copa del Mundo Rusia 2018.