El infiel de la ‘Kiss Cam’ realizó polémicas declaraciones

Deyvi Andrade, es el nombre del hombre que fue captado por la ‘kiss cam’ durante el Barcelona de Guayaquil vs. Delfín, en la ‘Noche Amarilla’, reconoció que su relación terminó debido a la ‘Kiss Cam’.

«En mi defensa quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga y además en el vídeo no se ve ningún beso, no sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un rose en nuestros labios, sólo me juzgan y me critican pero nadie se pone en mis zapatos, Dios no quiera y no les pase lo mismo. Soy inocente de la burla mediática y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el fin, digan lo que digan”, dijo el aficionado del Barcelona ecuatoriano.

“Ya ni modo, definitivamente se acabó mi relación y solo me toca continuar, me arrepiento de lo que hice pero más perdón no puedo rogar, no volveré a fallar y sé que voy a encontrar a una persona que me ame y me acepté”, expresó Andrade.

Hay que recordar que la ‘Kiss Cam’, captó a una pareja en las tribunas del estadio y Andrade al darse cuenta de que estaba saliendo en televisión, cambió su actitud cariñosa y se alejó de la mujer con la que estaba.