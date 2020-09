El Inter le cierra la puerta a Messi y a Lautaro Martínez

Lionel Messi se estaría «quedando sin equipos para el futuro» y el Barcelona sin posibles fichajes, pues el Inter no recibirá a ‘la pulga’ ni dejará ir a Lautaro Martínez.

Y es que el director deportivo del conjunto nerazzrurri, Piero Ausilio, aseguró en una entrevista con Sky Sports que desconoce sobre las especulaciones que han colocado a su club en la carrera por fichar al astro culé.

Inter sport director Piero Ausilio to @SkySport: “We’re not going to sign Leo Messi. I don’t even know where are coming from these crazy rumours”. 🔵 #Inter #transfers #Messi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2020