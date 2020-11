El Inter planea reforzarse con Giroud

Muchos clubes ya estudian las posibilidades para reforzarse de la mejor manera en el próximo mercado, escenario que estudia el Inter de Milan con Olivier Giroud.

Tal y como señala Calcio Mercato, el conjunto italiano va a la carga nuevamente por el delantero francés, buscando que en esta oportunidad si logren un acuerdo entre las partes.

Olivier Giroud could be on his way to Inter in January, according to reports pic.twitter.com/vLL79YYnGw

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 20, 2020