El Inter rechazó una oferta de más de 100 millones de un club inglés por Lukaku

Todo parece indicar que la continuidad de Romelu Lukaku en el Inter de Milan está más que asegurada, esto luego que rechazaran una jugosa oferta por parte del Chelsea, quien busca desesperadamente un delantero.

Tal como informó el periodista Fabrizio Romano, el cuadro Nerazzurri le dijo que no a una oferta londinense de 118 millones de dólares más Marcos Alonso, uno de los jugadores más deseados por los de Milan.

Chelsea formal bid for Romelu Lukaku has been confirmed by CFC sources too. €100m guaranteed and Marcos Alonso, turned down as Inter want to keep Lukaku. 🔵 #CFC

Inter expect Chelsea to try again for Lukaku. He’s currently under contract until 2024 – €7.5m net per season.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2021