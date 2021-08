El Inter tendría un acuerdo con Zapata a la espera de Atalanta

La salida de Romelu Lukaku al Chelsea no solamente le dejó 115 millones de euros al Inter de Milán, sino también una baja más que sensible que estaría a punto de cubrir si llega Duván Zapata.

El conjunto milanista se puso a trabajar en cuanto aceptó la transferencia para encontrar a uno o varios reemplazos en el ataque. Su primer objetivo lo cumplieron, haciendo oficial el fichaje de Edin Dzeko proveniente de la Roma. Pero en las oficinas del Giuzeppe Meazza quieren encontrar a otro atacante.

Es ahí donde entra el interés por el colombiano, que actualmente es ficha del otro club negriazul, pero del Atalanta. Dicha opción circuló mucho en Italia, pues el »Corriere dello Sport’ lo colocó como el primer candidato a llegar al Inter.

De acuerdo con el periodista Nicolò Schira, existe un interés del ‘nerazzurri’ por el cafetalero y hasta confirma que las dos partes ya llegaron a un acuerdo, por lo que ahora solo faltaría en que el cuadro de la ‘Diosa’ acceda a la venta.

Pero esta no sería la única opción que tiene en carpeta el cuadro interista debido a que también han sonado Lorenzo Insigne y Joaquín Correa para reforzar el ataque de Simone Inzaghi.

Con esto, todo apunta que el mercado del campeón de la Serie A está lejos de terminar y podría cerrar de una gran manera.

Summit between Ausilio and Sartori in Monza after Inter-DynamoKiev yesterday: #Inter are interested in Duvan #Zapata as a replacement of Lukaku. Opened talks to try to sign the colombian striker, who has already reached an agreement in principle with Inter. #transfers https://t.co/GV2hQTDXXI

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 15, 2021