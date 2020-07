El Leeds United del entrenador Marcelo Bielsa roza ya el ascenso a la Premier League después de vencer al Swansea City (0-1) y posicionarse seis puntos por encima de la tercera plaza en la segunda división del fútbol inglés.

Los Whites se llevaron el triunfo en los minutos finales gracias a un tanto del español Pablo Hernández.

Las dos primeras posiciones dan acceso directo a la máxima categoría del fútbol inglés y el Leeds se afianza en el liderato con tres puntos más que el West Bromwich Albion, que pinchó este fin de semana, y seis de ventaja sobre el Brentford, que se mantiene en la pugna.

A tres jornadas del final de la competición, el Leeds de Bielsa podría confirmar su ascenso a la Premier el próximo jueves. Para ello necesitará que el Brentford no gane al Preston el miércoles y vencer al Barnsley en casa.

👀 No «obvious areas to exploit» for Steve Cooper’s Swansea today

— Leeds United (@LUFC) July 12, 2020