El Liverpool lamenta la muerte de uno de sus exentrenadores

El Liverpool lamentó el fallecimiento de uno de sus exentrenadores, el francés Gérard Houllier, a la edad de 73 años de edad, de acuerdo con L’Équipe.

Según el medio francés, el extécnico había sido sometido a una cirugía en la aorta recientemente, realizada en un hospital de la capital gala, 19 años después de haber padecido una disección de esa arteria antes de un juego con los ‘Reds’.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.

Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E

— Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020