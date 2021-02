El Liverpool oficializó la contratación de un central

El Liverpool no ha tenido las mejores horas con respecto a sus centrales, pues desde la lesión de Van Dijk han llegado más lesiones de centrales y por eso ya han fichado a uno nuevo.

El conjunto de Anfield ha oficializado lo que en Inglaterra era un secreto a voces y es la contratación de Ben Davies, quien llega procedente del Preston North End, equipo de la Segunda División inglesa, quien recibió 2.3 millones de euros.

El cuadro de Merseyside le ha firmado un contrato al zaguero por larga duración, hasta el final de la temporada 2025-26. Aunque no revelaron el monto de su salario.

«Estoy encantado de llegar al Liverpool. Es una gran oportunidad. Obviamente fue una sorpresa cuando llegó por primera vez el interés ‘red’, pero una vez que empiezas a entenderlo, la oportunidad que tengo frente a mí es increíble. Sería una tontería no aprovecharla al máximo y aprender de mis nuevos compañeros».

✍️ Welcome to the Reds, Ben Davies.

— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021