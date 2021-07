El Liverpool sigue con mal pie y ahora cayó ante el Hertha en un juegazo

El Liverpool continúa con su pretemporada, pero no buena y menos antes los equipos alemanes, pues tras el empate el Stuttgart y la mínima victoria sobre el Mainz, llegó una dura derrota por 4-3 contra el Hertha Berlín.

Los alemanes comenzaron arriba en el marcador. Al minuto 21 marcó Ascacíbar y diez más tarde lo emulaba Serdar al colocar un amplio 2-0 que dejaba mareados a los de Merseyside, aunque igualmente lograrían reaccionar.

En la recta final del primer tiempo, Mané logró recortar la diferencia y tan solo cinco minutos después Minamino colocó el empate a dos dianas tras el robo de Keita y la asistencia de Mohamed Salah.

El complemento tuvo dos protagonistas. Stephan Jovetic y Virgil Van Dijk. El delantero fue el encargado de las dos últimas anotaciones del cuadro teutón, la segunda, de hecho, dejando muy mal parado a Van Dijk, que tras más de nueve meses volvió a pisar una cancha al recuperarse de su lesión. Por su parte, el montenegrino llegó libre luego de terminar su contrato con el Mónaco y, el día de su debut, demostró por qué lo ficharon los de la Bundesliga.

After months of hard work together, back on the pitch together 🙌

A fitting moment ❤️ pic.twitter.com/l6WleegrRQ

— Liverpool FC (@LFC) July 29, 2021