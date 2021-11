El Lyon-Marsella fue interrumpido por agresiones de los hinchas

En Francia ya se está volviendo común que se interrumpan los partidos de la Ligue 1 por agresiones de los hinchas hacia los jugadores. En esta ocasión, tocó en el Lyon-Marsella y el protagonista volvió a ser Dimtri Payet.

Corría el cuarto minuto del partido que cerraría la jornada 14 del campeonato ‘galo’ en el Parc Olympique Lyonnais, cuando Payet iba a cobrar un córner y una botella de agua arrojada desde la grada le impactó directamente a la cara.

El jugador se llevó un fuerte golpe en el rostro y el principal, al ver la gravedad de lo acontecido, decidió parar el partido y enviar a los jugadores a los vestuarios.

La rivalidad entre los dos Olympiques es legendaria, pero no todos la entienden y respetan. Una vez más, el fútbol no fue protagonista sino que fueron los más violentos de un hecho lamentable, y el problema es que no es la primera vez que pasa.

Para esta temporada ya pasó un incidente parecido y con el Marsella siendo el implicado. Su encuentro contra el Niza (local) se suspendió por la invasión al terreno por parte de varios aficionados del equipo de casa, lo que generó una pequeña ‘tagana’ que también tuvo como protagonista a Payet.

Aquel encuentro le costó al Niza jugar a puerta cerrada, y se culminó un par de meses después. Y no ha sido el único. El Olympique de Marsella estuvo involucrado en otro suceso, el que le enfrentó como visitante al Montpellier.