El Manchester City podría volver a intentar fichar a Messi

Lionel Messi ha vuelto a ser vinculado, si es que en algún momento se desvinculó desde lo ocurrido con el burofax, con el Manchester City.

Y es que en una entrevista para el ‘Manchester Evening News’, el jefe de operaciones del club ‘light blue’, Omar Berrard, encendió nuevamente los rumores al señalar que no dudarían en volver a la carga por el rosarino.

«Estamos hablando del mejor jugador del mundo y de su generación. Creo que cualquier club en el mundo querría explorar la posibilidad de tenerlo como parte de su plantel».

No obstante, el directivo sabe que no será sencillo hacer una posible contratación y menos sin tener certezas de lo que sucederá el verano que viene tras lo ocurrido hace unas semanas en Can Barça.

«Es difícil saber lo que puede pasar. Si se analiza acerca de esas dos semanas en las que pasó de todo en Barcelona te haces una idea de que es imposible saber qué es lo que sucederá el próximo verano».

Pero a pesar de esto tiene claro que al ser el mejor del mundo el Manchester City no dudaría en hacer un intento por ficharlo, eso sí, en condiciones normales.

«Es el mejor jugador del mundo, y probablemente sería una excepción de cara a cualquier posible inversión que haríamos en circunstancias normales».