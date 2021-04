El Manchester City sufrió la lesión de Kevin De Bruyne

El Manchester City no solamente salió desanimado de Wembley por haber sido eliminado de la FA Cup por el Chelsea, sino que también habría perdido a Kevin De Bruyne por lesión.

Cuando todo estaba 0-0, el mediocampista sintió una molestia en uno de sus tobillos y enseguida fue atendido por el cuerpo médico del conjunto ciudadano. Después de ser revisado por unos segundos, tuvo que ser reemplazado y no se quedó en el banquillo, sino que se fue directo al vestuario.

El belga se perdió casi toda la segunda parte de un fatídico encuentro, pero esto no solamente sería lo malo, sino que podrían venir cosas peores en el horizonte con la Final de la Copa de la Liga, ante el Tottenham, y la Semifinal de la Champions contra el PSG.

Por su parte, el City todavía no se ha pronunciado de manera oficial, por lo que habrá que aguardar para conocer a profundidad el alcance de la lesión de su jugador más preponderante, aunque el propio Pep Guardiola confirmó que la lesión no pinta nada bien.

«La lesión de Kevin (De Bruyne) no pinta nada bien. Estamos pendientes de hacer más pruebas este domingo, pero las primeras sensaciones y lo que me dice el equipo médico es que no tiene muy buena pinta».