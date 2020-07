Acaba de finalizar la temporada y los mercados de fichajes ya se están adelantando. Todo apunta a que el Manchester City va a mover su chequera para hacerse con una joven promesa del Valencia.

Según señala Marca, Ferran Torres, de 20 años de edad, llegará a las filas que dirige Pep Guardiola. Sin embargo, todavía falta el acuerdo entre entidades.

La fuente recalca que el traspaso se haría a cambio de 25 millones de euros fijos, más 12 millones de euros en variables.

Ferran tiene contrato con el Valencia hasta 2021 y no ha acpetado las ofertas de renovaciones realizadas por el conjunto Ché.

Se maneja que el español sería el sustituto de Leroy Sané tras su marcha al Bayern Munich.

BREAKING: Manchester City are close to agreeing a deal to sign Valencia winger Ferran Torres.

