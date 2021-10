El Manchester United confía en Solskjaer ¿Cuántos partidos durará?

El Manchester United sigue depositando su confianza en Ole Gunnar Solskjaer para mantener las riendas en el banquillo, a pesar del 0-5 encajado contra el Liverpool, a la espera de una semana decisiva para el equipo.

En apenas siete días, los Reds Devils enfrentará al Tottenham Hotspur, al Atalanta en la Champions y contra el Manchester City. El United tendrá tiempo para preparar los enfrentamientos al no jugar Copa de la Liga esta semana, ya que fueron eliminados por el West Ham United en la ronda anterior.

Ole Gunnar Solskjær completed the training session at Carrington today, Sir Alex Ferguson was there too. Feeling around the staff is the same: he’s staying. 🔴 #MUFC

Manchester United are prepared to give him another chance with Tottenham & potentially for Atalanta/City games. pic.twitter.com/fAKASdZG7T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2021