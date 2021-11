El Manchester United confirmó el tiempo de baja de Varane

El Manchester United no pasa por un buen presente y para colmo sufrió la baja de uno de sus centrales, Raphael Varane, quien se lesionó contra la Atalanta este martes por Champions y ya tiene tiempo de baja.

El defensor francés, que regresó a los campos el sábado pasado por la Premier League cuando se medieron al Tottenham luego de superar un problema en la ingle que lo alejó por tres encuentros de la competición, fue sustituido en la propia primera mitad del partido.

Lo sustituyó Mason Greenwood y, tiempo después, el mismo Ole Gunnar Solskjaer afirmó que había sentido molestias en un gemelo y que lo mejor era no arriesgarlo.

Este miércoles fue que los ‘diablos rojos’ confirmaron el diagnóstico de la lesión y mencionaron que tiene dañado un gemelo y que estará cerca de un mes de baja. Esto significa que el técnico noruego no podrá contar con el ‘galo’ para el partido de vital importancia de este fin de semana ante el Manchester City.

Además, Varane también podría perderse los enfrentamientos contra el Watford, el Villarreal -por Champions-, el Chelsea, el Arsenal y el Crystal Palace.

ℹ️ There’s an update regarding the injury @RaphaelVarane picked up on Tuesday night…#MUFC | #UCL

— Manchester United (@ManUtd) November 3, 2021