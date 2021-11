El Manchester United le da un espaldarazo a Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer parece afrontar cada partido con un pie dentro y uno fuera de Old Trafford por los últimos resultados del equipo. Sin embargo, al directiva del Manchester United lo sigue respaldando.

De los últimos diez cotejos, los ‘reds devils’ solo han ganado en tres oportunidades. Y para echarle más leña al fuego, el técnico noruego ha sorprendido en medio de la tormenta dándoles a sus jugadores una semana de vacaciones a sus jugadores por el parate de selecciones.

Todavía no ha habido conversaciones entre la directiva del conjunto inglés y el entrenador, que es consciente de que está en el borde del abismo y podría ser despedido si el equipo, uno de los históricos del fútbol inglés, no mejora.

Pero el periodista Fabrizio Romano señaló que el futuro de Solskjaer no va a cambiar por el momento. La mayoría de los directivos lo respaldan y solo una decisión fulminante de Joel Glazer, hijo de la propiedad del club, podría revertir la situación.

Three days after derby defeat, there are still no contacts between Manchester United board and other managers. No talks. 🚫🔴 #MUFC

Ole Gunnar Solskjær still supported by main part of board members. Joel Glazer only one who can change the situation – but there’s still no signal. pic.twitter.com/0nxdW56KrJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2021