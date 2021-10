El Manchester United no dejará que Pogba se marche fácilmente

El Manchester United es uno de los candidatos más fuertes a quedarse con Paul Pogba, pero el Manchester United no dejará que se vaya con las puertas abiertas de par en par y por eso está armando una ofensiva para retenerlo.

Sin embargo, aunque tire toda la carne en el asador, no la tendrá sencilla. Inicialmente porque las respuestas que han recibido los ‘diablos rojos’ por parte de Mino Raiola, agente del francés, es que hasta abril no hablará del futuro del mediocampista. Algo que beneficia tanto al merengue como a cualquier otro club interesado. También podría ser una estrategia para ver qué pasa con la situación del propio jugador en los planes del equipo, pues se empieza a notar que no hay buena sintonía con Solskjaer y Pogba empieza a incomodarse.

Dicho sentimiento no es precisamente un argumento que motive al campeón del mundo a renovar con el cuadro de Old Trafford. No está conforme en cómo se le utiliza (últimamente ha sido suplente), Cristiano Ronaldo le ha robado un poco de cámara y para su colmo, el técnico ha decidido colocarlo como interior izquierdo para favorecer a Fred y a McTominay.