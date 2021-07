El Manchester United oficializó el fichaje de Raphael Varane

El fichaje de Raphael Varane por el Manchester United, aunque era un secreto a voces, carecía de oficialidad, pero el conjunto inglés se encargó de hacerlo este mismo martes 27 de julio.

Los ‘Reds Devils’ anunciaron la contratación del ex central del Real Madrid a través de sus medios de comunicación, manifestando que firmará un contrato por cuatro temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2025.

La información señala que el acuerdo está sujeto a la pertinente revisión médica (que podría ser este mismo miércoles) y a la conclusión de las condiciones del campeón del mundo con Francia.

Así, tras 10 años en el Santiago Bernabéu, al que llegó con 18 años procedente del Lens y rápidamente pudo demostrar que al lado de Ramos sería una garantía, Varane vivirá su primera temporada en la Premier League.

We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ⚪️⚫️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021